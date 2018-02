Regionalni železniški operaterji v vzpostavitev direktnega vlaka med Slovenijo in Srbijo

Ljubljana, 13. februarja - Regionalni železniški operaterji so se na pobudo družbe SŽ Tovorni promet minuli teden v Ljubljani zavezali k sodelovanju pri vzpostavitvi novega celovitega produkta Sava Express, direktnega tovornega vlaka med Slovenijo in Srbijo, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Podpisali so tudi memorandum o sodelovanju pri razvoju novih storitev.