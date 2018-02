Utah do desete zaporedne zmage, najboljši strelec večera Davis

Ljubljana, 13. februarja - Ekipa Utah Jazz je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s 101:99 premagal San Antonio Spurs in slavila desetič po vrsti. Najboljši strelec večera je bil Anthony Davis, ki je svojemu New Orleansu pomagal do zmage nad Detroitom s 118:103. Golden State je visoko s 129:83 odpravil Phoenix.