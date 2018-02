Nekdanja policista v Baltimoru spoznana za kriva resnih zločinov

Baltimore, 13. februarja - Baltimorska porota je v ponedeljek nekdanja policijska detektiva, 47-letnega Daniela Hersla in 30-letnega Marcusa Taylorja, spoznala za kriva ropov, kriminalnega združevanja in drugih zločinov, ki sta jih zagrešila kot člana elitne enote za boj proti orožju in mamilom. Obsodba jima lahko prinese dosmrtno ječo.