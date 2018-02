Ukrajina izgnala Sakašvilija na Poljsko

Kijev, 12. februarja - Ukrajinske oblasti so danes izgnale voditelja ukrajinske opozicije in bivšega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija nazaj na Poljsko, od koder je nazadnje prišel v Ukrajino, so danes sporočili v Kijevu. Sakašvili je v Ukrajino septembra vstopil med množičnim prerivanjem njegovih podpornikov z mejnimi policisti.