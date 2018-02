Mayeva in Varadkar v Belfastu o delitvi oblasti na Severnem Irskem in brexitu

London, 12. februarja - Britanska premierka Theresa May in irski premier Leo Varadkar sta se danes sešla v Belfastu na pogovorih o delitvi oblasti na Severnem Irskem in brexitu pred današnjimi pogovori s severnoirskimi političnimi voditelji. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je vse več možnosti za izhod iz krize glede delitve oblasti.