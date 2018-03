Ljubljana, 22. marca - V finalu mednarodne hokejske lige IHL se bosta na dve zmagi pomerili ekipi ECE Celje in druga zasedba zagrebškega Medveščaka. Celjani so v polfinalu v dveh tekmah premagali Crveno zvezdo, Zagrebčani so v odločilni tretji tekmi sinoči premagali kranjski Triglav s 5:3.