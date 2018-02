Borze v New Yorku uvodoma z rastjo

New York, 12. februarja - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Vlagatelji so si oddahnili po nihanjih v prejšnjem tednu, ta teden pa bodo pozorni na ključne gospodarske objave v ZDA, med drugim bo v sredo znana inflacija, kar bo ključni pokazatelj za dinamiko višanja ključne obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.