Nizozemski zunanji minister priznal, da je lagal glede Putina

Amsterdam, 12. februarja - Nizozemski zunanji minister Halbe Zijlstra je moral na predvečer svojega prvega uradnega obiska v Rusiji priznati, da je lagal, ko je trdil, da je bil leta 2006 gost ruskega predsednika Vladimirja Putina in ga je osebno slišal govoriti o "Veliki Rusiji", ki naj bi poleg same Rusije zajemala še ozemlje Belorusije, Ukrajine in baltskih držav.