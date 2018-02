Občina Trebnje stremi k uvrstitvi med deset najbolj uspešnih občin

Trebnje, 12. februarja - Podjetja, ki delujejo na Trebanjskem, so v tamkajšnjih poslovno-industrijskih conah za naložbe lani odštela približno 18 milijonov evrov in s tem omogočila približno 250 dodatnih zaposlitev. V Občini Trebnje tako beležijo le petodstotno brezposelnost, občinsko vodstvo pa je napovedalo nadaljnji razvoj in preboj med deset najuspešnejših občin.