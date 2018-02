Cerar vodstvom sindikatov: Zahteve so nerazumne in bistveno pretirane

Ljubljana, 12. februarja - Sindikati so očitno zaznali, da je v predvolilnem času možno postaviti tudi visoke zahteve, je v DZ ocenil premier Miro Cerar. Vodstvom sindikatov javnega sektorja je sporočil, da so njihove zahteve nerazumne, bistveno pretirane in bi sesule finančni sistem, če bi jim šli naproti. Je pa napovedal dialog in postopno približevanje v prihodnje.