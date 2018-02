Tujci skušali prečkati mejo skriti v tovornjakih in plavajoč čez Kolpo

Ljubljana, 12. februarja - Policisti so minuli konec tedna odkrili 11 tujcev, ki so skušali na različne načine nezakonito prečkati mejo. Sedem se jih je skrivalo v tovornih vozilih, trije pa so hoteli v državo vstopiti tako, da so preplavali reko Kolpo. Nekatere so vrnili na Hrvaško, druge pa premestili v azilni dom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.