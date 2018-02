Tonga in drugi pacifiški otoki se pripravljajo na ciklon Gita

Nuku'alofa, 12. februarja - Pacifiška otoška država Tonga se pripravlja na tropski ciklon Gita, ki je že prizadel sosednji otoški državi Samoo in Ameriško Samoo. Oblasti pričakujejo, da bi vetrovi lahko pihali tudi s hitrostjo 200 kilometrov na uro in več. Tonga je razglasila izredne razmere in odredila policijsko uro, poroča nemška tiskovna agencija dpa.