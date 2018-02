DeSUS z novelo zakona za višje vdovske pokojnine

Ljubljana, 12. februarja - Poslanci DeSUS so danes vložili predlog novele pokojninskega zakona, s katero želijo zvišati prejemke oseb, ki živijo same v gospodinjstvu, kar so večinoma vdove. Med drugim predlagajo zvišanje možne višine dela vdovske pokojnine s sedanjih 15 na 25 odstotkov ter njegove zgornje meje z 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove na 18 odstotkov.