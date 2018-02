V zdravstvu in socialnem varstvu danes dveurna opozorilna stavka

Ljubljana, 13. februarja - Po policistih, ki so začeli stavkati v ponedeljek, bodo svoje nezadovoljstvo z dveurno opozorilno stavko danes izrazili zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu. V okviru stavke, ki bo potekala med 8. in 10. uro, v regijskih bolnišnicah, tudi ljubljanskem kliničnem centru, pripravljajo shode zaposlenih, na katerih bodo predstavili svoje zahteve.