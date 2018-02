V Zagrebu protesti proti današnjemu obisku srbskega predsednika Vučića

Zagreb, 12. februarja - Združenja vdov padlih hrvaških vojakov in vojnih invalidov so danes zaradi obiska srbskega predsednika Aleksandra Vučića na Hrvaškem organizirala protest na Trgu bana Josipa Jelačića v Zagrebu. Protest bi moral biti na trgu med poslopjema vlade in sabora, a je hrvaška policija iz varnostnih razlogov začasno omejila dostop tja.