Ovacije za Sereno Williams kljub porazu

New York, 12. februarja - Najboljša teniška igralka vseh časov Američanka Serena Williams je odigrala prvo uradno partijo po več kot enem letu oziroma, odkar je postala mama. S starejšo sestro Venus sta v pokalu Fed nastopili v igri dvojic, ki sicer ni odločala o končnem razpletu, saj so Američanke zmagale že pred tem, in izgubili v dveh nizih.