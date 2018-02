Venus Williams prispevala odločilno tretjo točko za Američanke

Washington, 11. februarja - V polfinale svetovne skupine pokala Fed so se poleg Češke, Nemčije in Francije prebile še ZDA. Američanke, 18-kratne zmagovalke prestižnega teniškega tekmovanja in branilke naslova, so že po prvem dnevu v Ashevillu proti Nizozemkam vodile z 2:0, odločilno tretjo točko pa je prispevala Venus Williams po zmagi nad Richel Hogenkamp s 7:5 in 6:1.