Balinar Kosirnik evropski prvak med mlajšimi člani

Lyon, 11. februarja - Na balinarskem evropskem prvenstvu za mlade v Saint Vulbasu so Slovenci osvojili pet odličij, od tega dve zlati, srebrno in dve bronasti. Brez kolajne so ostali le v igri dvojic. Evropski prvak med mlajšimi člani je postal Jaka Kosirnik, ki je v finalu klasične igre premagal Italijana Matea Mano z 9:5, Erik Čeh je zlato osvojil med mladinci.