Lepo vreme na pustne povorke po Sloveniji privabilo veliko ljudi

Ptuj/Cerknica/Cerkno, 11. februarja - Sončno vreme je šlo zelo na roko organizatorjem današnjih pustnih karnevalov, med katerimi so bili največji in najbolj tradicionalni tisti na Ptuju ter v Cerknem in Cerknici. Mednarodno karnevalsko povorko, ki pomeni vrhunec že 58. Kurentovanja, si je po ocenah organizatorjev ogledalo okoli 60.000 ljudi, med njimi tudi premier Miro Cerar.