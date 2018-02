Potres na Tajvanu zahteval 17 življenj, preživelih ne iščejo več

Taipei, 11. februarja - Reševalci so danes končali z iskanjem preživelih po torkovem potresu na Tajvanu, potem ko so ugotovili, da ni več možnosti preživetja za zadnja dva človeka, ki ju še pogrešajo pod ruševinami. Skupno število umrlih je tako doseglo 17, številni so bili poškodovani, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.