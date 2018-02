Kralji kljub dobri zadnji tretjini ostali brez zmage

Tampa, 11. februarja - Moštvo severnoameriške hokejske lige NHL Los Angeles Kings je v noči na nedeljo gostovalo pri Tampa Bay Lightning in izgubilo s 3:4. Ekipa Anžeta Kopitarja je ob koncu druge tretjine zaostajala že 1:4, nato pa sta v zadnji Kyle Clifford po Kopitarjevi podaji in Christian Folin zaostanek zmanjšala, a so se zmage vseeno veselili domači.