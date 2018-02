V finalu Quita Baena in Ramos-Vinolas

Quito, 11. februarja - V finalu teniškega turnirja ATP v ekvadorskem Quitu z nagradnim skladom 501.345 ameriških dolarjev bosta zaigrala Španca Albert Ramos-Vinolas in Carballes Baena. Drugi nosilec Ramos Vinolas je v polfinalu s 6:4, 6:7 (4) in 6:4 premagal Brazilca Thiaga Monteira, Baena pa je bil s 4:6, 6:3 in 6:2 boljši od Slovaka Andreja Martina.