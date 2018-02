Po prvem dnevu pokala Fed z 2:0 vodijo le Čehinje

Ljubljana, 10. februarja - Ženske teniške reprezentance ta konec tedna igrajo četrtfinalne tekme pokala Fed. Po prvem dnevu je izid med Belorusijo in Nemčijo ter Belgijo in Francijo izenačen na 1:1, Čehinje vodijo z 2:0 poti Švicarkam, po prvem od dveh današnjih dvobojev med ZDA in Nizozemsko pa so v vodstvu Američanke. V nedeljo so na sporedu odločilni dvoboji.