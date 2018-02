Bašić po zmagi nad Wawrinko v veliki finale turnirja v Sofiji

Sofija, 10. februarja - Teniški igralec iz BiH Mirza Bašić je priredil prvovrstno presenečenje in v polfinalu turnirja ATP v bolgarski Sofiji z nagradnim skladom 501.345 evrov premagal prvopostavljenega Švicarja Stana Wawrinko s 7:6 (6) in 6:4. V nedeljskem finalu ga čaka Romun Marius Copil, ki je premagal Slovaka Jozefa Kovalika s 6:4 in 6:2.