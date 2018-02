Po vdihovanju dima v požaru moški potreboval zdravniško oskrbo

Straža, 10. februarja - V požaru, ki je malo pred poldnevom zagorel v kuhinji hiše v Straži pri Novem mestu, je občan potreboval zdravniško pomoč zaradi vdihovanja dima. Požar, ki je zajel tudi dnevno sobo in mansardni del hiše, so pogasili gasilci gasilci iz Vavte vasi, Dolenje Straže in novomeški poklicni gasilci, je zapisano v poročilu centra za obveščanje.