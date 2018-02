Zreče/Cerkno, 10. februarja - Snežna sobota se je za tri smučarje sklenila v bolnišnici. Dopoldne se je na Cerknem poškodoval smučar, ki so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Popoldne pa sta na Rogli dva smučarja trčila in se poškodovala. Reševalci so ju odpeljali v Splošno bolnišnico Celje, je zapisano v poročilu centra za obveščanje.