Prestolnico s pustnim rajanjem popestrile maškare

Ljubljana, 10. februarja - Ulice stare Ljubljane so danes preplavile pustne maškare. Na Zmajevem karnevalu so se s skupinskimi maskami predstavili ljubljanski vrtci in osnovne šole, zimo pa so jim pomagale odganjati tudi značilne maske iz ljudskega izročila. Zvoncem kurentov je tako vsaj za nekaj minut uspelo priklicati sončne žarke nad sicer sivim mestom.