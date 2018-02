Hrušico danes zasedli škoromati

Podgrad, 10. februarja - Pustna sobota je dan, ko škoromati v domači Hrušici hodijo po vasi in pobirajo različne dobrote, ki jih zanje pripravijo domačini. To je resno delo, ne zabava, je ob današnjem sprevodu po vasi, od hiše do hiše za STA povedal eden izmed škoromatov iz hrušiškega sprevoda, ki ga bodo zaključili na večernem druženju.