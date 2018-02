Peterica Fincev na Eurojackpotu do 90 milijonov evrov

Helsinki, 10. februarja - Skupina petih Fincev je v 11. krogu loterije Eurojackpot zadela znesek v višini 90 milijonov evrov. Gre za največji dobitek, ki so ga kadarkoli izplačali na Finskem. Zmagovite številke so bile 7, 8, 24, 34, 46 ter 4 in 8. Če si bo peterica dobitek enakomerno razdelila, bo vsak izmed njih prejel 18 milijonov evrov.