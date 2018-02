Lagardova arabske države pozvala k obvladovanju javne potrošnje

Dubaj, 10. februarja - Izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Christine Lagarde je danes arabske države pozvala, naj zarežejo v plače zaposlenih v javni upravi in subvencije. To je namreč potrebno za obvladovanje javnega trošenja, doseganje vzdržne gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.