Borzni indeksi v New Yorku ta teden v znamenju nihanj

New York, 10. februarja - Divji ples oz. nihanje borznih indeksov, ki se je začelo pred tednom dni predvsem zaradi dobrih novic s trga dela, se je nadaljevalo do petka, ko so si indeksi nekoliko ublažili rane z rastjo. Kljub temu so vsi trije glavni newyorški borzni indeksi izgubili vse, kar so letos pridobili in več.