V Mehiki aretirali enega najbolj iskanih vodij mamilarskih kartelov

Ciudad de Mexico, 9. februarja - Mehiški vojaki so v četrtek v Ciudad de Mexicu prijeli enega najpomembnejših vodij mamilarskih kartelov v Mehiki Joseja Mario Guizarja Valencio, so danes poročali lokalni mediji. Vodjo kartela Los Zetas iščejo tudi ZDA, ki so zanj ponudile nagrado v višini pet milijonov ameriških dolarjev.