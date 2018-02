Evropski avdiovizualci pozivajo Slovenijo k ureditvi privatnega kopiranja

Ljubljana, 10. februarja - Združenje evropskih filmskih režiserjev (FERA), mednarodno združenje avdiovizualnih avtorjev (SAA) ter zveza scenaristov Evrope (FSE) so ob kulturnem prazniku pozvali slovenske oblasti, da podelijo dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za privatno kopiranje avdiovizualnih del. Področje je namreč neurejeno že 23 let.