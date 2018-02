Evropske borze s padcem, nafta cenejša, tudi evro s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 9. februarja - Vlagatelji na evropskih borzah so sledili razpoloženju v Aziji, kjer so indeksi v strahu pred zvišanjem obrestnih mer končali globoko v rdečih številkah. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se vlagatelji znašli pod močnimi pritiski, da prodajo vrednostne papirje, s čimer so borzni trgi zabeležili enega najslabših tednov v zadnjih letih.