Na ministrstvu verjamejo v zagotovitev varstva za otroke na dan stavke

Ljubljana, 9. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje pritrjujejo šolskemu sindikatu Sviz, da minimum delovnega procesa v vzgoji in izobraževanju v času stavke ni pravno formalno opredeljen. Kljub temu iskreno verjamejo, da bodo šole in vrtci za otroke, ki bodo na dan stavke prišli v šole in vrtce, zagotovili varstvo in osnovno oskrbo ter vse pogoje varnega bivanja.