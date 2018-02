Na javnem razpisu UKC Ljubljana dosegel znižanje cen za žilne opornice

Ljubljana, 9. februarja - Na javnem razpisu za žilne opornice oz. stente, ki so ga novembra ponovili zaradi previsokih cen ponudnikov, je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana dosegel ponovno znižanje cen. Ponujene cene ponudnikov so nižje kot na državnem razpisu in nižje od dosedanjih cen. Ocenjen letni prihranek UKC Ljubljana znaša preko 300.000 evrov.