Newyorške borze uvodoma okrevale

New York, 9. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se po četrtkovih globokih padcih ob začetku današnjega trgovanja večinoma vrnili nazaj v zeleno območje. Analitiki to po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripisujejo optimizmu vlagateljev, da gre pri nedavnih padcih le za korekcijo dobrega trenda.