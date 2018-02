Mali delničarji Agrokorja s svojim predlogom poravnave

Zagreb, 9. februarja - Združenje malih delničarjev koncerna Agrokor je danes v Zagrebu predstavilo svoj načrt poravnave za skupino, ki se bistveno razlikuje od načrtov Agrokorjeve izredne uprave. Med drugim so predlagali prestrukturiranje samo za matično podjetje Agrokor in trgovsko verigo Konzum. Kot so zatrdili, njihov predlog ne ustvarja poražencev.