Ljubljanska borza: SBI teden sklenil s padcem

Ljubljana, 9. februarja - Delnice indeksa najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP so se zadnji trgovalni dan v tednu obarvale rdeče. Indeks je v primerjavi s sredo izgubil 1,71 odstotka. Promet je dosegel 1,63 milijona evrov, najprometnejše pa so bile tudi danes Krkine delnice. Vlagatelji so z njimi opravili za 831.860 evrov poslov.