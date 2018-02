V Macerati izgredi skrajnih desničarjev s policijo

Rim, 9. februarja - V Macerati v osrednji Italiji so v četrtek zvečer izbruhnili izgredi privržencev skrajno desne skupine Nova sila, ki so se zbrali kljub prepovedi shodov in se pri tem spopadli s policisti. Mesto je bilo minulo soboto sicer prizorišče strelskega napada z rasističnim ozadjem, v strahu pred novimi nemiri pa so oblasti zdaj celo odredile zaprtje šol.