Na okrogli mizi enotno proti diskriminaciji v športu

Ljubljana, 9. februarja - Sodelujoči na današnji mednarodni okrogli mizi Nogomet smo ljudje - cela mavrica ljudi so poudarili, da je šport univerzalen in zato v njem ne bi smelo biti prostora za izključevanje in diskriminacijo. K temu cilju bi lahko prispevalo tudi izobraževanje in uvedba kazni, so menili nekateri.