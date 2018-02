V Luki Koper so se razmere normalizirale

Koper, 9. februarja - V Luki Koper so se razmere po sklenitvi dogovora z žerjavisti o umiritvi razmer do danes praktično že normalizirale. Ladje v pristanišče prihajajo po urniku, stanje na skladišču pa v Luki rešujejo v dogovoru s strankami, so za STA pojasnili v podjetju. Stanje na kontejnerskem terminalu, ki je bilo najbolj na udaru, je medtem pod nadzorom.