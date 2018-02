Na albumu s Cashevo glasbo tudi Chris Cornell

London, 12. februarja - Glasba legendarnega ameriškega glasbenika Johnnyja Casha, ki je umrl pred 15 leti, je še kako živa. Aprila bo izšel album s 16 Cashevimi pesmimi, ki so jih po njegovih zapisih, poeziji in besedilih pesmi med drugim uglasbili Elvis Costello, Alison Krauss, Willie Nelson, v maju preminuli Chris Cornell in Casheva najstarejša hčerka Rosanne Cash.