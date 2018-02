Šesti in četrti blok Teš sredi tedna z zmanjšano močjo

Šoštanj, 9. februarja - Zaradi težav na transportu premoga sta šesti in četrti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš) del torka in srede obratovala z zmanjšano močjo. Napaka na transportu je bila v sredo odpravljena, tako da so prenehale tudi omejitve maksimalne moči obratovanja blokov, so danes za STA pojasnili v Tešu. Višine škode ne navajajo.