Štrukelj: Odgovornost za otroke v šolah bo na dan stavke izključno na delodajalcih

Ljubljana, 9. februarja - Glavni tajnik šolskega sindikata Sviz Branimir Štrukelj ravnanja nekaterih ravnateljev, ki so začeli govoriti, naj otroci pridejo na dan stavke v šolo, ocenjuje kot skrajno tvegano dejanje. Kdo bo poskrbel za otroke, če jih bo prišlo večje število, zaposleni pa so v stavki, sprašuje Štrukelj in poudarja, da bo odgovornost izključno na delodajalcih.