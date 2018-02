Koper, 9. februarja - Policisti so bili v četrtek okoli 10. ure obveščeni, da med Slivjem in Velikimi Ločami leži moški, na travniku poleg pa je agresiven bik. Poklicali so lovce, ki so morali bika zaradi napadalnosti ustreliti. Zdravnik je nato potrdil smrt 52-letnega domačina zaradi napada bika in odredil sanitarno obdukcijo, so sporočili s Policijske uprave Koper.