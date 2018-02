Pred 120 leti se je rodil utemeljitelj epskega gledališča Bertolt Brecht

Berlin, 10. februarja - Pred 120 leti se je rodil Bertolt Brecht, eden najpomembnejših in največjih nemških dramatikov in teoretikov gledališča 20. stoletja. Velja za utemeljitelja t.i. epskega gledališča, ki želi s potujitvenim efektom gledalca moralno in socialno vzgajati ter ga pripraviti k razmišljanju. Znamenita je njegova drama Opera za tri groše.