Ameriška olimpijka trenerja obtožila spolne zlorabe

Los Angeles, 9. februarja - Nekdanja ameriška olimpijka v plavanju Ariana Kukors je svojega nekdanjega trenerja reprezentance ZDA obtožila, da jo je spolno zlorabljal, ko je imela 16 let. Danes 28-letna Kukorseva je dejala, da je zdaj uvidela, da je treba ob takšnih dogodkih ukrepati in takšne zgodbe dati na plan in ne "pomesti pod preprogo".