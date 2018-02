V Piranu poimenovali ulico po znanstveniku Ljudevitu Kuščerju

Piran, 9. februarja - Z odkritjem ulične table in preimenovanju dela Župančičeve ulice so se danes v Piranu poklonili domačinu Ljudevitu Kuščerju, pomembnemu raziskovalcu morskih organizmov in enemu od začetnikov potapljaštva na Slovenskem. Ob tej priložnosti so izdali tudi priložnostno znamko in poštni žig.