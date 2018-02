Sporočilo uredništvom - izjava za medije glavnega tajnika Sviza Štruklja glede poskusov omejevanja pravice do stavke

Ljubljana, 9. februarja - Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj bo danes ob 13. uri na Svizu na Oražnovi ulici 3 dal izjavo za medije, med drugim glede poskusov omejevanja pravice do stavke s strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in s tem povezanih stališč ministrstva, so sporočili iz Sviza.